Inter - Bergomi | Eliminazione Champions? Non è un disvalor - la testa era al campionato

(Di sabato 4 maggio 2024) “Non vedo l’dallaLeague come une. Laera sul”. Lo ha detto l’ex bandiera dell’e attuale opinionista Sky, Beppe, in un’vista rilasciata al Corriere della Sera nello speciale dedicato allo scudetto nerazzurro numero 20: “E poi va detto che l’non è ancora al livello del City e del Real. Però ci può arrivare”, ha aggiunto lo ‘Zio’. SportFace.

