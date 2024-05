Pedofilia - il pericolo si annida nel web | abus - adescamenti under 13 e estorsioni sessuali I dati inquietanti

(Di sabato 4 maggio 2024) La minaccia corre sul web, e incombe su giovani e giovanissimi. E dal dossier della Polizia postale diffuso in occasione della Giornata nazionale controe pedopornografia iparlano chiaro: 1.131 le persone individuate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video dii sessuale ai danni di minori nel 2023. In aumento le. Mentre cala il fenomeno dell’adescamento online. I soggetti sono prevalentemente uomini, incensurati, anche se – sottolinea la polizia postale – desta preoccupazione l’aumento dei reati di pedopornografia commessi da soggetti molto giovani. Ma entriamo nel merito del report che segnala e analizza allarme e profilo dei principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato ...

Brundisium.net si impegna nella lotta contro la pedofilia e la pedopornografia - Il portale Brundisium.net si schiera a favore della Giornata Nazionale contro la pedofilia e la Pedopornografia, ricorrenza di estrema importanza per sensibilizzare l’opinione pubblica su una piaga ... Continua a leggere>>

pedofilia e pedopornografia, nel Lazio in un anno 136 casi, arrestate 7 persone - LATINA – In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre il 5 maggio, la Polizia Postale fa il punto sulle attività di contrasto al drammatico fenomeno che v ... Continua a leggere>>

pedofilia: in Liguria 53 persone indagate nel 2023 - Sono 53 le persone indagate in Liguria nel 2023 per pedo-pornografia e adescamento on line. Sono i dati raccolti dalla polizia postale in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e porno ... Continua a leggere>>