A Milano arrivano gli assistenti pedonali | chi sono e cosa faranno

(Di sabato 4 maggio 2024)gli, una ulteriore risposta ai tanti incidenti registrati in città. Il loro compito sarà presidiare gli attraversamenti stradali a rischio e agevolare il passaggio in sicurezza delle persone. In occasione della Giornata europea della Sicurezza stradale, lunedì 6 maggio, i primifrequenteranno il corso di formazione presso la scuola del corpo di polizia locale di. Il progetto, che si chiama “Ruote ferme, pedoni salvi”, è ideato da AFVS (Associazione familiari e vittime della strada) Ets con il Comune di, e vede impiegati comepersone che siano imputate, indagate o condannate ai lavori di pubblica utilità ai fini della messa ...