Polo universitario di Caivano - sottoscritto il protocollo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSembrava qualcosa di irrealizzabile. Ma oggi dopo la firma deldi intesa ben quattro corsi universitari troveranno casa a. Il Comune ha messo a disposizione un immobile lungo via Sannitica dove gli atenei campani poi avverano i corsi di studio in scienze infermieristiche, in scienze motorie e in Verde urbano. Poi ci potrebbe eserw un corso della facoltà di agraria. Ilè statoquesta mattina dal ministro dell’Università, Annamaria Bernini, e dal prefetto Filippo Dispenza che guida la commissione straordinaria al Comune. Presenti il rettore della “Federico II’, Matteo Lorito, dell’Università ‘Suor Orsola Benincasa”, Lucio D’Alessandro, e della “Vanvitelli ‘, Gianfranco Nivoletti. La “Vanvitelli ‘ è l’università capofila del progetto. Il piano di ...