Quegli abusi on demand via chat | la nuova frontiera orrore dei pedofili

Pedofilia, abusi on demand via chat: la nuova frontiera orrore - Tra gli account trovati ci sarebbe stato anche quello di un italiano che avrebbe effettuato numerosi versamenti tra il 2019 e il 2020. Non solo: la donna della coppia, quando si trovava all'estero, ... Continua a leggere>>

NBA, Julius Erving a Sky: "I Sixers sulla strada giusta, ma il mio erede gioca altrove" - Sono passati più di quarant'anni dall'ultimo titolo vinto dai Sixers, e quasi altrettanti dal suo ritiro dal basket, ma per Julius Erving Philadelphia rimane la squadra del cuore. E ai microfoni di Sk ... Continua a leggere>>

Catechista accusato di abusi sessuali, il perito: «E’ capace di intendere» - TRIBUNALE E’ in condizione di affrontare un processo essendo perfettamente in grado di intendere e volere il 36enne educatore parrocchiale di Terracina arrestato ad aprile dello scorso ... Continua a leggere>>