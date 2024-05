Covid - Astrazeneca cede e ritira nella Ue l’autorizzazione al commercio del suo vaccino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024)ha deciso direall’immissione inper ilVaxzevria all’interno dell’Unione europea. “Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti19, Vaxzevria non è più stato prodotto né distribuito e non si prevede una futura domanda”. Nei giorni scorsi, dopo aver tenuto sempre il punto, il colosso anglo-svedese ha ammesso che il, in casi “molto rari”. può causare Tts, la cosiddetta “sindrome da trombosi con trombocitopenia”.aldel ‘suo’ La notizia diffusa dal Telegraph è rimbalzata sui media britannici destando scandalo e preoccupazione. E ...