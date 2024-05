Viola come il mare 2 anticipazioni episodi e seconda puntata 9 Maggio

È finalmente andata in onda la sec onda stagione di Viola come il mare . Venerdì 3 maggio 2024, mentre su Rai 1 venivano trasmessi i David di Donatello, su Canale 5 riecco la serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti. Prodotto di Lux Vide, era molto attesa dal pubblico, già ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2, il riassunto e le reazioni alla prima puntata - La seconda stagione di "Viola come il mare" torna in tv: la fiction è stata girata tra Roma e Palermo, in alcune delle più incantevoli località delle due città Fonte… Leggi ... Continua a leggere>>

Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini allo stand di Nautica Latino al Sottocosta di Pescara - Tanti visitatori, tante persone interessate e anche la visita molto gradita di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche allo stand di Nautica Latino: “Grande soddisfazione per ... Continua a leggere>>

Viola come il mare, il pubblico in visibilio per la puntata: “E’ da un anno che…” - Successo senza pari per Viola come il mare: esplode il pubblico sui social Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio, è andata in onda la prima ... Continua a leggere>>