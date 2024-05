L’attenzione è tutta puntata su Matias Soule - da 30 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 4 maggio 2024) Sito inglese: È stata una stagione vintage per l’Aston Villa nel 2023/24, anche se dovrà fare di tutto per ribaltare la semifinale dipa Conference League contro l’Olympiacos. La squadra di Unai Emery è stata brillante da guardare per la maggior parte e, a parte le strane scarse prestazioni, merita pienamente quello che probabilmente sarà un posto in Champions League. Se riusciranno a rimediare allo svantaggio di 4-2 contro l’Olympiacos in Grecia la prossima settimana, saranno sicuramente i favoriti per alzare il titolo contro le finaliste sconfitte della scorsa stagione, la Fiorentina, o il Club Brugge. L’Aston Villa vuoleSe la svolta da due gol fosse troppo lontana per i Villains, la qualificazione alla Champions League sarebbe un’alternativa accettabile. I soldi che porterebbe la qualificazione permetterebbero ...