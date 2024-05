Sanchez - segnali di apertura per un rinnovo? Sassuolo-Inter e non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024) La situazione di Alexisè una delle sei che, in casa, bisognerà risolvere in vista del finale di stagione. Il contratto di stagione del cileno è in scadenza proprio a fine giugno 2024, ma dalle probabili formazioni di(e non), sembrano filtrare le possibilità di un– L’impiego di Alexisda parte di Simone Inzaghi in questo finale di stagione sembra poter far pensare a un possibiledi contratto (annuale) per l’attaccante cileno. Per esempio, nella gara della scorsa settimana vinta per 2-0 contro il Torino, lo abbiamo visto entrare in campo al 63?, ben prima di Marko Arnautovic. Ma anche dalle probabili formazioni difiltra ...