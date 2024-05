Luca Trombini è il vincitore della 67^ edizione del Cavallino d’Oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) ARezzo, 4 maggio 2024 – Il portiere amaranto succede a Mirko Lazzarini. Dietro di lui sul po-dio Niccolò Gucci, terzo Emiliano Pattarello Il prestigioso premio che il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato per la stagione 2023/2024. Il portiere amaranto nel corso di tutto il campionato di serie C è stato un punto di riferimentosquadra guidata da Paolo Indiani per raggiungere il traguardo dell’ottavo posto in classi-fica con successivo accesso ai playoff.scrive quindi il suo nome nell’albodel premio calcistico più antico d’Italia giunto al suo sessantasettesimo anno. L’estremo difensore dell’Arezzo entra di diritto nella storia cal-cio aretino a fianco di giocatori già ...