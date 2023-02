Schillaci “Accelerare la riorganizzazione della sanità”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Occorreladi unapubblica, con al centro la persona, con una assistenza territoriale più forte. A tal fine, è prioritario valorizzare il ruolo di tutte le professionalità sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali impegnati sul territorio per raggiungere l’obiettivo di una appropriata presa in carico dei bisogni di salute di tutti i cittadini. In questa direzione lavoriamo per cogliere pienamente le opportunità offerte dalle risorse del Pnrr e realizzare un’assistenza capillare attraverso le reti di prossimità”. Così il ministroSalute, Orazio, in occasione“III Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”. “L’esperienza...