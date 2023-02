Arbitri Serie A | Milan a Rapuano | La Penna-Dionisi per Juve e Inter Napoli a un fischietto da 10 presenze

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Di seguito le designazioni rese pubbliche per la 23esima giornata diA, partita per partita: occasione per Andrea Colombo,...

Settimane intense di calcio tra campionato e coppe. LaA torna già da venerdì: tutte le designazioni arbitrali valide per la 23/a giornata Si riparte con la 23esima giornata diA che si consumerà a partire da venerdì con l'anticipo tra Sassuolo e Napoli. Un'altra sfida da non fallire per la capolista che avrà un occhio anche alla Champions League con la gara contro l'...Designati glidella 25esima giornata diB ROMA - Designati glidella 25esima giornata del campionato diB. A dirigere il big - match Palermo - Frosinone, in programma sabato alle 14 allo stadio Renzo Barbera, sarà Davide ...

SERIE A TIM - Designazioni 23ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Serie A: designati gli arbitri per la 23ª giornata di campionato Fantacalcio ®

Il pagellone degli arbitri: quante bocciature, male anche Valeri. Ma Orsato è da 7 La Gazzetta dello Sport

Arbitri Serie A, Colombo dirige l'anticipo Sassuolo-Napoli Corriere dello Sport

Arbitri 23^ giornata Serie A: statistiche in campionato TUTTO mercato WEB

Settimane intense di calcio tra campionato e coppe. La Serie A torna già da venerdì: tutte le designazioni arbitrali valide per la 23/a giornata Si riparte con la 23esima giornata di Serie A che si ...È ufficiale la designazione del direttore di gara per Sassuolo-Napoli gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A che si giocherà venerdì sera al Mapei Stadium. A dirigere il match sarà ...