Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz - chi sono i genitori di Leo di Gassmann | Sono i miei primi fan

(Di venerdì 26 aprile 2024)di Leo? Il cantante è il figlio del famoso attore, nonché nipote dell’indimenticabile icona cinematografica Vittorio Gassman. Ma il giovane artista, pur mostrandosi fiero e orgoglioso delle sue radici, non ha mai sbandierato ai quattro venti le sue parentele, anche perché già abbastanza evidenti dal nome. “Non voglio raccomandazioni!“, ha sempre detto a gran voce Leo. E infatti la sua strada nel mondo della musica la sta percorrendo esclusivamente con le sue gambe e con la fiducia di chi, come i suoi, lo sostiene sempre. Chidi Leo di ...

Gianni Morandi, con Evviva! per celebrare i 70 anni della Rai. Ospiti della prima puntata Leo gassmann e Carlo Conti - È figlio degli attori Alessandro gassmann e sabrina Knaflitz. I suoi nonni paterni furono l'attore e regista Vittorio Gassman e l'attrice Juliette Mayniel. Inizia ad approcciare la musica all'età di 7 ...

Continua a leggere>>

Chi è Leo Gassman, il cantante figlio d’arte: la carriera e la passione per la musica e la recitazione - Il cantautore italiano, 25 anni, è figlio di Alessandro Gassman e sabrina Knaflitz; negli anni oltre a costruirsi una carriera musicale ha cominciato ...

Continua a leggere>>

Leo gassmann ospite da Gianni Morandi, chi è il cantante Età, la nuova fidanzata, i genitori e la carriera - In occasione dei 70 anni della Rai, Gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1 con «Evviva!» - in onda stasera in tv, venerdì 26 aprile alle 21.30 - in un viaggio ...

Continua a leggere>>