Terremoto Turchia-Siria | continuano i salvataggi miracolosi | un bebè di 7 mesi estratto vivo dalle macerie – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ha appena settedi vita il bambino salvato nel distretto di Antakya, nella provincia turca a Sud di Hataty. Ilera rimasto intrappolato sotto ledella sua casa per 140 ore, dopo il devastantedi lunedì scorso in. È l’ultimoo che i media turchi definiscono miracoloso, preceduto da diversi altri che stanno mettendo a segno i soccorritori arrivati da tutto il mondo. Come racconta l’agenzia statale turca Anadolu, nella distretto di Nizip, nella stessa provincia, era stata salvata una ragazzina di 17 anni che era rimasta sotto leper 146 ore dopo il sisma, come mostra ildell’agenzia Anadolu. Sempre nella provincia di Hatay, un uomo di 35 anni è stato salvato ...