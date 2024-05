Los Angeles - la polizia sgombera gli studenti pro-Gaza alla Ucla Il numero di manifestanti arrestati negli Usa sale a 2 mila – Foto e video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo l’irruzione dellaColumbia di New York, anchedi Losle forze dell’ordine sono intervenute per smantellare l’accampamento deglipro Palestina. Secondo l’Associated Press, a partire da metà aprile – ovvero da quando gli agenti sono entrati per la prima voltaColumbia – sono statioltre 2. Nel blitz di oggi, 2 maggio,, i ragazzi fermati sono almeno 200.che giungono dal campus californiano mostrano i momenti in cui le forze dell’ordine sparano anche proiettili di gomma contro i ragazzi, accampati da settimane. Nelle immagini, si vedono gli agenti aggirarsi ...