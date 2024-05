John Laurinaitis sceglie di difendersi con Vince McMahon - ufficiale la mozione contro Janel Grant ed il ricorso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nonostante abbia categoricamente smentito, tramite i suoi legali, il coinvolgimento con la denuncia di, ex dipendente WWE, nei confronti diha scelto, quest’oggi, dicongiuntamente insieme all’ex Chairman WWE, a seguito dellanei confronti dell’arbitrato che sta analizzando la causa intentata nei loro confronti dalla. Queste le dichiarazioni, a riguardo, di Edward Brennan, legale diche ha confermato quanto riportato qui di seguito: “ha presentato unaquest’oggi, unendola a quella presentata dal signorper ricorrere all’arbitrato ...

