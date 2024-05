F1 - Charles Leclerc | Sarei felice di un arrivo di Adrian Newey in Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tenute decisamente particolari per il GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Unache si è vestita d’azzurro in questo week end in Florida, per questioni di sponsor (HP) e commemorare qualcosa di storico per la scuderia di Maranello. Oltre al classico rosso sono infatti presenti alcuni tocchi in due diverse tonalità di azzurro, vale a dire Azzurro La Plata e Azzurro Dino, che ricoprono l’halo, l’ala anteriore, i copricerchi, sul cofano motore e sull’ala posteriore della SF-24. Tonalità che Alberto Ascari portò in gara nelle sue stagioni vincenti, ma dello stesso colore erano le tute dei piloti fino agli anni ’70, come quelle di John Surtees, Lorenzo Bandini, Chris Amon e di Niki Lauda nel suo primo anno con la Rossa. Si spera che questa novità porti un po’ di fortuna a, che da quasi due anni è a ...