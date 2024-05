LIVE Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - Europa League 2024 in DIRETTA | si allontana la finale per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.03 Ilha tirato diciannove volte trovando lo specchio della porta solamente in quattro occasioni. Solamente due i tiri in porta della, che in generale ha calciato otto volte. 23.01che nelha avuto un paio di occasioni nitide per dimezzare lo svantaggio in vista del ritorno. La più grande occasione per iè arrivata a pochi secondi dal termine con Abraham che non ha trovato la porta da pochi passi, spedendo alto il colpo di testa. 22.59 Tedeschi in pieno controllo del campo e della partita dal gol del vantaggio di Wirtz. La squadra di Xabi Alonso ha messo in difficoltà lacon un ottimo pressing alto e con la velocità dei propri attaccanti, ...