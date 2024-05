Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12+512GB Titanium Yellow in offerta su Amazon a 420 euro in meno

Samsung Galaxy C55 è un nuovo smartphone Android di fascia media con specifiche molto simili a quelle di Samsung Galaxy M55. L'articolo Samsung lancia lo smartphone Galaxy C55 con retro in pelle vegana proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Samsung Galaxy Note 9 e gli smartphone della serie Galaxy S9 stanno per ricevere diverse funzioni IA grazie a Noble ROM 4.1 L'articolo Vari smartphone Samsung vecchi ottengono le funzioni AI dei Galaxy S24 con una ROM proviene da TuttoAndroid.

Meta aggiorna elenco smartphone: WhatsApp non supportato su 35 modelli. - Meta ha annunciato un aggiornamento che influenzerà il supporto di WhatsApp per diversi dispositivi, eliminando l'accesso all'app di messaggistica istantanea per 35 modelli di smartphone di ... vari ...

Blackview BL9000 Pro: rugged top di gamma con fotocamera termica FLIR - 02 MAG ROG Phone 8 Pro è lo smartphone più potente ad aprile 2024: gli ultimi dati AnTuTu 02 MAG HONOR Magic 6 RSR Porsche Design è da oggi disponibile in Italia 02 MAG Super calo di prezzo per ...

Varese: vendevano smartphone contraffatti, due denunciati - Nel pomeriggio di lunedì 29 aprile, una pattuglia della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, ha ricevuto una segnalazione anonima riguardo due individui che in via Piave, ...