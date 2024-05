Maltempo a Roma - dopo la pioggia ecco la grandine – Video

chicchi "grandi come palline da tennis" sono caduti fitti fitti questa sera in numerose zone della capitale : "Una grandinata pazzesca a Roma ", il commento sui social.Continua a leggere Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Il Maltempo non dà tregua a Roma. dopo la pioggia battente di stamattina, arriva la grandine in serata, in particolare nella zona sud della capitale. I 'chicchi' sono di dimensioni notevoli, non risparmiano la carrozzeria delle auto e imbiancano il manto stradale in una giornata per ... Continua a leggere>>