LIVE Marsiglia-Atalanta 1-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | annullato il vantaggio dei frances - che continuano a spingere

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? OUNAHI! INCORCIO DEI PALI PIENO COLPITO DAL MAROCCHINO APPENA ENTRATO! Aubameyang pulisce un pallone perfettamente sulla sinistra, mette in mezzo per Ounahi che apre il compasso e fa partire un destro meraviglioso, curva che va a sbattere sul montante che salva l’. 72? Altre due sostituzioni per il, che diventa ultra offensivo: fuori Harit e Murillo, dentro Ounahi e Ndiaye. Kondogbia scala nel pacchetto arretrato, fuori un difensore per un trequartista puro. 71? Ancora movimenti sulla panchina transalpina, intanto il tempo scorre e il risultato non andrebbe male agli uomini di Gasperini visto come si sta sviluppando questo secondo tempo. 70? Nulla di fatto sulla punizione dalla trequarti, lancio lungo e sponda per Aubameyang che per poco non libera il n.10 ...

