Nel 2025 in vendita il primo robot maggiordomo | quanto costerà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 2 maggio 2024) Secondo le ultime indiscrezioni, nelarriverà il, che aiuterà tutti nelle faccende domestiche. Ecco come sarà. L’attuale epoca è sempre più caratterizzata dall’intelligenza artificiale e daiumanoidi, capaci di sostituire addirittura gli esseri umani in molti ruoli lavorativi. Tantissime aziende stanno infatti sostituendo una parte del proprio organico con delle particolari macchine intelligenti.dal– cityrumors.itUn esempio è il famoso Optimus, che è unattualmente in fase di sviluppo presso la casa automobilistica Tesla. Si tratta di un umanoide all’avanguardia, dotato di una sorprendente velocità e di un software paragonabile a quello di un’auto a guida ...