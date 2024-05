Thuram attira le big europee Quanto è disposta a resistere l’Inter?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marcushato le big, in particolare una: il PSG di un altro ex, vale a dire Milan Skriniar.in estate? Una possibile risposta c’è. CIFRE – Marcusha raccoltoesse del PSG nelle ultime settimane. I motivi sono semplici e sono due: le prestazioni del francese al primo anno di Serie A cone l’addio ormai certo a parametro zero di Kylian Mbappé. La squadra di Luis Enrique rimarrà orfana del giocatore più forte del mondo, per sostituirlo ha pensato subito al compagno d’attacco di Lautaro Martinez. Stavolta però il club meneghino puòdi più alle tentazioni estere, alle cessioni importanti., due ...