Lazio - Tudor può sorridere | c’è il rientro del titolarissimo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 2 maggio 2024) Laha smaltito la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia e si concentra su un obiettivo che settimane fa pareva utopico: quello del piazzamento in Champions League. Lainsegue un sogno disperato, quello della Champions League. Tra la questione ranking e la possibilità sesto posto qualora la quinta in classifica in Serie A dovesse vincere l’Europa League, sono salite le quotazioni europee per il club capitolino in vista della prossima stagione. Per questo finale di stagione servirà sicuramente vincere tutte le gare a disposizione,potrebbe ottenere una mano dall’infermeria visto che pare oramai imminente ilin campo di undella. Il tecnico croato è arrivato a Roma in punta di piedi ma ha già conquistato la fiducia della società e dei ...