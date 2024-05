Fiorentina-Club Brugge - sfortunato Sottil | dopo il gol arriva l’infortunio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Poca fortuna per Riccardo, protagonista del gol dell’1-0 in, ma costretto a uscire per infortuniopochi minuti della ripresa.un contrasto di gioco, l’esterno offensivo della squadra di Vincenzo Italiano è caduto male sul lato destro. Subito molto dolorante il calciatore, che continuava a toccarsi la clavicola. Quasi in lacrime,non riescea rientrare in campo ed è Kouamé a sostituirlo. SportFace.