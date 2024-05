Europei di ginnastica - oro per Esposito e argento a D' Amato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 2 maggio 2024) AGI - Storica doppietta azzurra ai Campionatidiartistica femminile a Rimini. Manilaè la nuova campionessa d'Europa nel concorso generale in virtù a una strepitosa prestazione. Per la campana un punteggio di 55.432.per Alice D'che ha totalizzato 54.831 punti. Si tratta della prima doppietta europea della storia della Nazionale femminile nell'all-around individuale. Due le note stonate. Angela Andreoli termina con il punteggio di 53.766: e' terza, ma per il regolamento della competizione la tripletta non è possibile e la medaglia di bronzo finisce alla britannica Alice Kinsella, quarta (53.599 punti). Preoccupa l'infortunio di Asia D', che ha accusato un problema al ginocchio destro e non è stata in grado di completare la gara. ...