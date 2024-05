Dalla Spagna - Barcellona su Verratti | i dettagli e le alternativ - c'è un ex Inter

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marcopuò tornare subito in Europa, dopo un solo anno in Qatar. Dopo undici stagioni al PSG, l`azzurro si è trasferito all`Al Arabi...

Meno di un anno fa Verratti ha salutato il PSG per volare in Qatar , ma il ricco contratto non lo ha convinto a proseguire la sua avventura: il centrocampista vuole ri tornare in Europa .Continua a leggere Continua a leggere>>

FIO-BRU, Sottil a giro, Belotti da bomber: è 2-1 Viola al 45' - Si apre come meglio non poteva il primo tempo del Franchi: dopo pochi minuti, Sottil converge sul destro come fatto col Sassuolo e scocca un tiro ancora più bello di quello coi neroverdi, che vale il ... Continua a leggere>>

barcellona, non solo verratti: si pensa anche a brozovic per il centrocampo - Il Barcellona non avrebbe messo nel mirino soltanto Marco verratti per il centrocampo. In attesa di scoprire se l'ex giocatore del Paris Saint Germain ... Continua a leggere>>

TONALI, Graziato dalla FA: squalifica con condizionale - Non cambia la data del rientro in campo di Sandro Tonali, dopo la decisione presa dalla Football Association in merito al caso scommesse che ha riguardato anche alcune partite dopo il ... Continua a leggere>>