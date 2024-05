F1 - Carlos Sainz | Sulla carta la pista di Miami è migliore per la Ferrar - ma gli altri hanno portato aggiornamenti…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 che arriva e lai spera di fare meglio della tappa di Shanghai (Cina). Nessun podio nell’appuntamento asiatico, in un week end in cui è andata in scena la prima Sprint Race dell’annata. Il format in questione si replicherà ae vedremo se le risposte della Rossa saranno diverse, dovendo trovare con maggior celerità l’assettoSF-24. Teoricamente, ladella Florida dovrebbe adattarsi meglio di quella cinese alle caratteristiche della monoposto di Maranello, ma c’è un fattore da considerare. Ne ha parlato lo spagnoloai microfoni di Sky Sport: “la nostra macchina dovrebbe andare meglio qui rispetto a Shanghai, ma il problema è che dopo l’Australia i nostri ...