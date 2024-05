Milan e Bayern Monaco su De Zerbi? Il Brighton ha già in mano il sostituto

Beretta: “Fossi nel milan terrei ancora Pioli: ecco perché. L’ipotesi Conte…” - "E' un ottimo allenatore, in Ucraina è riuscito a fare qualcosa d'importante, ha portato per la prima volta il brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. Anche Allegri dal Cagliari andò ... Continua a leggere>>

Vitoria Guimaraes, il benfica e tre club della premier su jota silva - Il Vitoria Guimaraes dovrà guardarsi attorno in estate complice le numerose contendenti pronte ad acquistare Jota Silva. Il calciatore ... Continua a leggere>>

De Zerbi-milan, irrompe il Bayern Monaco: le ultime | CM.IT - De Zerbi-milan, il Bayern Monaco irrompe sul tecnico italiano del brighton: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro ... Continua a leggere>>