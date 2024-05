Calhanoglu | Punizioni? In Italia mi alleno meno! Lavoro su altre cose

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024)dopo aver parlato della sua straordinaria stagione all’Inter conclusa con la vittoria dello scudetto, in una nuova intervista a Copa 90 si è soffermato a parlare in particolare dei calci piazzati. LE– Hakanparla della sua abilità da calcio piazzato, ma spiega perché insi allena: «Bravo nelle? Mitanto, devi approcciarla come il tennis, ti alleni ogni volta con i movimenti manuali e sono gli stessi di quando ti alleni. Ai tempi in cui ero all’Amburgo e al Leverkusen mi allenavo ogni giorno sulle. Ma quando sono arrivato all’Inter e soprattutto in, ho imparato tanta tattica. Il calciono è molto tattico, e ho smesso di allenarmi così ...