Conference League - la Fiorentina sciupa l' occasione | 3-2 col Brugge in casa

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lapotrebbe mettere le mani sulla finalissima didopo aver battuto all'ultimo istante ilper 3-2. Nel primo tempo la Viola passa in vantaggio con la perla di Sottil, un destro a giro che si infila sul secondo palo. Immediato pareggio delsu rigore di Vanaken, con Oliver che assegna il penalty per un tocco di mano di Biraghi dopo il richiamo del VAR. Al 37' rete di Andrea Belotti. La punta difende bene un pallone in area, si gira sul sinistro e insacca di potenza con Jackers che non puó nulla. Nella ripresa al 51' punizione di Biraghi, conclusione di testa del Gallo, si supera Jackers mandando in angolo. Al 61' accade l'impensabile. Raphael Onyedika si fa ammonire. Secondo giallo al mediano che interviene duro su Beltran: il centrocampista é sorpreso, forse ...