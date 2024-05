Fiorentina-Club Brugge 3-2 | il tabellino

Il video con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Club Brugge , andata delle semifinali di Conference League 2023 / 2024 . Sottil, Belotti e infine Nzola nei minuti di recupero regalano un’emozionante vittoria alla squadra di Vincenzo Italiano, che si impone in questo primo dei due incontri che ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Attacca ora la Fiorentina che con l'uomo in più cerca quanto meno il goal della vittoria. 66? CAMBIO Brugge ! Esce Skoras, entra Nielsen. 65? Clamorosa ingenuità degli uomini di Italiano colpiti da un goal che potrebbe avere un peso specifico notevole

Poca fortuna per Riccardo Sottil, protagonista del gol dell'1-0 in Fiorentina-Club Brugge, ma costretto a uscire per infortunio dopo pochi minuti della ripresa. dopo un contrasto di gioco, l'esterno offensivo della squadra di Vincenzo Italiano è caduto male sul lato destro. Subito molto dolorante