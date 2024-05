Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - giallorossi k o in andata semifinale Europa League

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – Laviene sconfitta in casa per 2-0 dalnell'delladi. I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a. La formazione giallorossa allenata da De Rossi dovrà

