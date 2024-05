Sale la febbre dell’oro - come scegliere tra fond - sterline e lingotti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024)lanelle Borse mondiali. Il metallo giallo passa ormai di mano oltre i 2.320 dollari per oncia, aiutato anche dalla decisione della recente Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse statunitensi fino a novembre, in attesa che l’inflazione mandi chiari segnali di frenata verso la soglia del 2%. Il biondo metallo, che con il suo bagliore ha affascinato l’umanità in ogni tempo ha già sato tutti i record, ma gli analisti sono convinti che brillerà ancora di più. Vediamo quali sono le ragioni strutturali alla base di questo possibile rally a 24 carati. Tra i fattori che favoriscono le quotazioni c’è l’attesa di una significativa domanda di oro fisico da parte della Cina e dal Medio Oriente. In quest’ultimo caso rappresenterebbe il più classico dei beni rifugio rispetto al rischio di ...