Marsiglia-Psg | è festa per gli ex Serie A dell’OM negli spogliatoi VIDEO

Infatti, nella giornata di ieri, contro il, La Pulce ha perso la sua seconda partita su ...!1) In precedenza, contro il Nizza, nel gennaio 2022, era accaduto lo stesso con ilche aveva ...All'estero approfondimento sul, caduto in Coppa di Francia contro ildi Malinovskyi e Sanchez, su l Real Madrid , in finale del Mondiale per Club, e sul Manchester United, che ieri nel ...

Esulta il Marsiglia che elimina il Psg dalla Coppa di Francia ItaSportPress

Psg eliminato, Tudor ai quarti: Sanchez e Malinovskyi lanciano il Marsiglia Tuttosport

Coppa di Francia: Tudor elimina il Psg, passa il Marsiglia 2-1. Bene anche il Lione - Sportmediaset Sport Mediaset

Impresa Marsiglia, elimina il Psg in Coppa di Francia Agenzia ANSA

COPPA DI FRANCIA - Marsiglia-PSG 2-1: Sanchez e Malinovskyi mandano a casa i parigini, inutile la rete di Sergio ... Eurosport IT

La società giallorossa aveva scelto Traoré al posto di Zaniolo. Clamorosa eliminazione della squadra di Messi nella Coppa di Francia. Lutto nel mondo dello sci. Ancelotti in finale nel Mondiale per cl ...Come l’anno scorso, il Psg esce agli ottavi di finale: lo scorso anno per mano del Nizza, stasera per i gol dell’Olympique Marsiglia: a segno anche l’ex Atalanta Al Vélodrome due vecchie conoscenze de ...