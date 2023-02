(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il nostro personale e la drammatica corsa contro il tempo tra le macerie: «Costretti a scegliere chi aiutare». Non si hanno notizie di una famiglia di nostri sei connazionali

I vigili del fuoco italiani salvano due ragazzi dopo il terremoto: «Li sentiamo, scavate qui sotto» Corriere della Sera

Vigili del fuoco italiani in Turchia, la dichiarazione del Presidente Meloni Governo

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco

Cavalla caduta nel torrente gelato: inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, è morta nella notte ilgazzettino.it

. l distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme del comando di Catanzaro è intervenuto con tempestività in un incendio di un'autovettura che si era verificato ieri alle ore 20.20 circa in via ...Fra i cinquanta vigili del fuoco Usar c’è anche il pistoiese Spagnesi: tutti al lavoro insieme ai sanitari tra i resti dei palazzi crollati ...