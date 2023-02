Il diktat della figlia di Assad | Attenti | non aiutate in quelle zone

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il terremoto che ha scosso la Turchia e la Siria lunedì ha ucciso più di 8.300 persone, di cui 2.400 sul versante siriano, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi mercoledì. Le autorità di entrambi i Paesi hanno riferito che 5.894 persone sono morte in Turchia e 2.470 in Siria, portando il bilancio totale a 8.364 morti. Le scosse, i morti, il buio, il gelo, la fame, la paura. E. Delle sette piaghe di Siria, l’ultima è la peggiore. Due minuti di terremoto - si legge sul CorriereSera - son riusciti a finire il lavoro di dodici anni di guerra, seppellendo i più sfortunati che già vivevano sigillati nei campi profughi e nelle città di cartone, ma il regime di Bashar al-sa bene come peggiorare il peggio: poche ore dopo il sisma, quando ancora si levavano colonne di polvere dalle case distrutte, mentre a mani nude si ...

... in un post lancia senza pietà ilcitando un link di raccolta fondi per i terremotati di ... Sant'Egidio e qualche missionario, o i volontariMezzaluna rossa. Circa 5 milioni di persone, ...... ma in Siria, c'è la presenzapiù grande base militare russa sul Mediterraneo, a Latakia, che ... Ancora Battistini sul Corriere: "Ildi Zein, la figlia di Assad: 'Attenti, non aiutate in ...

Il diktat di Zein, la figlia di Assad: «Attenti, non aiutate in quelle zone» Corriere della Sera

Il diktat di Fratelli d'Italia: "Regolamento Tari Sarà un salasso, così com'è non l'approveremo mai" MessinaToday

Gf Vip, Signorini: "Mi ha telefonato Berlusconi", il diktat prima della diretta Liberoquotidiano.it

'Flop del porta a porta: tra impreparazione Hera e diktat di giunta' La Pressa

Geo Barents al Tar contro i diktat sui soccorsi Impugnati i vincoli sul ... LA NAZIONE

Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione in veste di conduttore al GF Vip e ha svelato alcuni retroscena su questa e la prossima edizione del programma. Alfonso… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...