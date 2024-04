Ultimi giorni di Aprile con l’HP - poi peggiora il primo maggio

Il 22 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook uno screenshot che riporta il titolo di un articolo del Messaggero che recita: “ freddo sull’Italia, temperature in picchiata da Nord a Sud: e in Abruzzo torna la neve. Il caldo a maggio”. Al di sotto del titolo è stata aggiunta questa scritta: ... Continua a leggere>>

Dopo due anni, tornano i ‘Corsi per cronisti sportivi’ di OA Sport. Utilizziamo il plurale perché, questa volta, si svolgeranno in quattro differenti location in giro per l’Italia. Un vero e proprio Tour dello Stivale che inizierà in primavera e si concluderà in autunno inoltrato. Si comincia a ...

Continua a leggere>>