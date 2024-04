Derubava le anziane che assisteva e rivendeva i loro gioielli al Compro oro | il caso della badante arrestata nel Lodigiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Lesi fidavano di lei, unadi 47 anni originaria dell’est Europa: aveva il compito di assisterle e accudirle. Ma quando rimaneva a casa da sola con, iniziava a frugare nei cassetti alla ricerca di oggetti preziosi, che poi rubava eaioro: un meccanismo ormai ben oliato, che aveva permesso alla donna di intascare in poco tempo diverse migliaia di euro. I fatti sono avvenuti nel, e le vittime sono quasi tutte ultraottantenni con gravi difficoltà che non si erano accorte di nulla. La squadra amministrativaQuestura di Lodi, scrive il CorriereSera, ha dovuto imbastire una lunga e complicata attività investigativa prima di arrivare a fermare la donna, che adesso si trova agli arresti ...

Sarà perché io una nonna Svizzera l’ho avuta, paziente e sempre sorridente, sarà perché sono chiamata in causa per motivi anagrafici, o perché sono sempre più preoccupata dall’aria cattiva e dai record di caldo polverizzati uno dopo l’altro, ma mi è piaciuto quanto è accaduto a nord delle nostre ... Continua a leggere>>

Badante ruba gioielli nelle case degli anziani e li rivende: scoperta dai registri del compro oro - La donna avrebbe sottratto gioielli e contanti dai suoi assistiti per migliaia di euro: si trova agli arresti domiciliari ...

Oltre il trucco c’è di più - A volte i piccoli gesti sono quelli pieni di significati. A Ravenna, una volta a settimana gli ospiti di una casa per anziani ricevono la visita di dodici studentesse dell’Accademia di estetica e del ...

Entrano ladri in casa, ex finanziere 85enne spara: un ferito. L'anziano aveva la pistola sotto il cuscino - Un finanziere in pensione, 85 anni, ha sparato con la sua pistola e ferito uno dei ladri che ieri sera si sono introdotti nella sua abitazione di Bergamo. L'episodio attorno alle ...

