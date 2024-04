Vi racconto tutti i segreti della svolta di FdI Giovanni Donzelli - l' uomo che ha ristrutturato il partito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024)il Battista è l'unico in camicia, perché è l'che qui di camicie ne suda sette. Nel bagnasciuga pescarese di piazza Salotto, tra le migliaia di ospiti in doppiopetto, nella folla di abiti in organza e completi incravattati di rara eleganza, nel tripudiociclopica conferenza programmatica di Fratelli d'Italia (una roba a metà fra l'Expo e le mitiche convention berlusconianeForza Italia dei pionieri), l'organizzatore è l'unico in camicia. Scappa da un evento all'altro, zompa di qua e di là. Sembra il Figaro di Rossini. Caro, il successo plastico di questo evento dove FdI presenta la sua piattaforma programmatica per le Europee, in effetti si deve organizzativamente a lei. Non è la prima volta. «Il primo vero impegno ...