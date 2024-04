Allenatore Milan - Fonseca | Incontro con Ibrahimovic? Se sono qui …

Thiago Motta, allenatore del Bologna, sarebbe - secondo Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') - il sogno del Milan come nuovo allenatore Continua a leggere>>

Francesco Graziani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, consiglia ndo il prossimo allenatore e criticando il mercato Continua a leggere>>

Quello di Antonio Conte sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione sembra davvero un sogno destinato a rimanere tale Continua a leggere>>

milan-Conte, la verità: ecco cosa filtra sul suo arrivo - Oltre a Lopetegui, nome che non scalda i tifosi per il post Stefano Pioli, Sky Sport analizza le possibili alternative e del sogno della piazza rossonera: Antonio.

Continua a leggere>>

Galderisi: “Juve-milan giocata con il freno tirato da parte di entrambe, nessuna voleva perdere” - Intervenuto a Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, Giuseppe "Nanu" Galderisi, ex bianconero, commentato lo 0-0 di Juventus-milan. Queste le sue parole: ...

Continua a leggere>>

Juventus, Allegri non avrebbe possibilità di conferma: Thiago Motta in pole - Thiago Motta sembra essere il prescelto dalla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri, a confermarlo il giornalista Gianluca Di Marzio ...

Continua a leggere>>