Franco Di Mare sulla sua malattia | i sintomi - la diagnosi e il silenzio ripugnante della Rai

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 28 aprile 2024) Il giornalistaDiha parlatosuain un’intervista al CorriereSera, spiegando che tre anni fa gli è stato diagnosticato un mesotelioma pleurico che gli lascia poco da vivere. Diha spiegato che il tumore si è sviluppato anni dopo la costante esposizione a sostanze tossiche come amianto o uranio impoverito, quando lavorava come inviato dalle zone di guerra. Il giornalista oggi respira con l’ausilio di una bombola d’ossigeno, ha un libro in uscita il 29 aprile, Le parole per dirlo (SEM editore) e vive pienamente tutto l’amore che possono dargli gli amici e gli affetti più cari. “Il 28 luglio compirò 69 anni, ma non so se ci arrivo. Forse sì. Sono sereno, non ho paura. Mi spaventa l’ideasofferenza”. Di...