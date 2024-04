Sassuolo - l’incubo B è sempre più vicino | con l’Inter è da ultima spiaggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Il pesantissimo 5-1 inflitto dalla Fiorentina alal Franchi sgretola anche l’fonte di ottimismo per la squadra di Ballardini, che si era presentata alla 34esima giornata di Serie A con 26 punti, uno in più dei 25 collezionati nello stesso numero di gare nella stagione 2013-14, quando il club neroverde riuscì ad ottenere la salvezza. Nel 34esimo turno di quel campionato d’esordio in A, però, ilriuscì a vincere, portandosi a quota 28. Stavolta la sconfitta di Firenze complica il sogno salvezza e rende il momento ancor più drammatico: ilè penultimo con cinque punti di svantaggio rispetto a Verona, Frosinone ed Empoli. Ilè la squadra attualmente in Serie A con la striscia aperta più lunga di trasferte consecutive con almeno un gol subìto: 22. Stavolta le reti ...