L’Inter arriva finalmente in Duomo! Fuochi d’artificio e delirio

(Di domenica 28 aprile 2024)ta in piazza. I nerazzurri dopo tantissime ore di bus per vie di Milano èto nella piazza milanese.TI ? Incredibile atmosfera in Piazzaper l’arrivo del. I due bus scoperti sono appenati e stanno per essere accolti daie da une una bolgia nerazzurra. Fantastico clima, spettacolare. Cori e canti per i ragazzi. Ora saliranno sulla terrazza per essere presentati ad uno a uno. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto. I pullman in Via Manzoni, siamo ormai alle battute finali - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'Inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno ...

Continua a leggere>>

Milano nerazzurra: è festa per lo scudetto dell’Inter, in migliaia in piazza - Al 2-0 lo stadio Meazza si trasforma in un tripudio di sciarpe, bandiere e cori nerazzurri. Poi la grande festa in città con la sfilata per la vittoria dello scudetto dell'Inter ...

Continua a leggere>>

25 aprile, Meloni: “Con fine fascismo poste basi per la democrazia”. Opposizioni in piazza - La leader dem Elly Schlein, prima di scendere in piazza a Milano, affida ai social il suo pensiero e invita a "non dimenticare, perché quelle pagine buie ...

Continua a leggere>>