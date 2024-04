Serie C 2023 2024 - Girone B | Cesena da recor - affonda la Fermana e salvezza diretta per l’Ancona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Si è conclusa la trentottesima e ultima giornata delB diC. Regular season che termina con ild di punti del(96) a seguito della vittoria per 2-0 sul Perugia. Perugia che rimane saldamente in quarta posizione. Pareggio a Pineto: 2-2 con la seconda in classifica Torres. Vittoria casalinga per 2-1 della Carrarese sul Pontedera che conclude una magnifica stagione con il terzo posto. Vince la Spal in casa del fanalino di coda Olbia: 4-1 che rende meno amaro il finale di una stagione travagliata per la squadra di Ferrara. Vittoria anche per l’Arezzo che in casa rimonta il Sestri Levante all’ultimo respiro: finisce 2-1 al Città di Arezzo. Goleada del Gubbio che in casa si impone per 4-0 sul Rimini: da segnalare che questa sarà una delle sfide playoff. Saluta laC la ...