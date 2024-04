Tenta di evadere scavalcando il muro del carcere - bloccato da poliziotta penitenziaria

(Di domenica 28 aprile 2024)tivo di evasione sventato aldi Fuorni, in provincia di Salerno. La denuncia del Sappe.

La Corte di Cassazione ha conferma to la condanna a 23 anni di carcere per l'anarchico Alfredo Cospito . Nell'ambito del processo per l' Attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006 è diventata definitiva anche la condanna 17 anni e 9 mesi per la sua compagna Anna Beniamino.

Tempo di lettura: 2 minuti"Nella giornata di oggi, presso la VI Sezione del Reparto di Fuorni a Salerno , vi è stato un tentativo di evasione da parte di un detenuto comune in isolamento precauzionale". Lo rende noto Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia

Santa Maria Capua Vetere. Un tenta tivo di fuga di un Detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria in ospedale per dei controlli, è stato sventato dagli agenti, anche grazie all'intervento dei Carabinieri. A denunciarlo il sindacalista

Torna in carcere il patron di Minimal, esce dai domiciliari per andare al bar e nei negozi - Lo scorso 24 aprile ha ottenuto l'autorizzazione del giudice per allontanarsi dall'abitazione dove era ai domiciliari, ma dopo la visita dentistica Salvatore D'Amelio prima si è recato prima al bar e ...

Torture nel carcere "Beccaria". «L'impressione è che non ci sia più un Istituto minorile» - La formazione degli agenti è fondamentale però, scorrendo l'elenco delle contestazioni, è inevitabile soffermarsi sui presunti reati: abuso di potere, tortura aggravata, lesioni aggravate, falso ...

Roccapiemonte, tenta di strangolarla dopo una cena in casa: arrestato 34enne - Un ragazzo di 34 anni avrebbe tentato di strangolare una sua conoscente, in casa di quest'ultima, a seguito di un litigio. L'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, ...

