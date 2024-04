Carrarese-Pontedera 2-1 - due prodezze liquidano i granata

(Di domenica 28 aprile 2024) Carrara, 28 aprile 2024 – Duebalistiche, concentrate nell’ultimo minuto del primo tempo, hanno consentito alladi risolvere un match che stava diventando complicato certificandosi come miglior terza dei tre gironi di serie C., le foto(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli (80’ Palmieri), Schiavi (46’ Cerretelli), Cicconi (89’ Belloni); Panico (59’ Giannetti), Della Latta (59’ Morosini); Finotto. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Boli, Grassini, Capezzi, Capello. All. Calabro.(3-4-2-1): Vivoli; Gagliardi (56’ Peli) (62’ Lombardi), Espeche, Calvani; Cerretti (73’ Ambrosini), Guidi (73’ Ganz), Ignacchiti, Perretta; Benedetti, Ianesi; ...

Serie C, il Pontedera perde 2 a 1 a Carrara e chiude il campionato da nona, sabato il playoff a Pescara - Il Pontedera perde l'ultima partita di campionato sul campo della Carrarese per 2 a 1, decisivo un finale di primo tempo di alta qualità per i padroni di casa. I granata giocherano quindi i playoff ...

Continua a leggere>>

carrarese-pontedera 2-1, ai playoff i granata trovano il Pescara - Carrara, 28 aprile 2024 – Sarà Pescara-Pontedera il play off per la squadra di Canzi. Questo hanno deciso i risultati dell'ultima giornata di Serie C che i granata hanno chiuso perdendo 2-1 a Carrara ...

Continua a leggere>>

Primo turno playoff, per il Pescara c'è il Pontedera: il regolamento - Inizia la lunghissima maratona: fattore campo e 2 risultati su 3 in gara secca per passare allo step successivo ...

Continua a leggere>>