Mentre i pullman provano a marciare in direzione Duomo, è arrivato il classico momento sfottò nei confronti degli avversari. Il primo è Denzel Dumfries che risponde in qualche modo anche a quanto successo durante il derby e lo scontro con il "collega" Theo Hernandez. AL guinzaglio – Denzel

Durante la festa per il 20° Scudetto nerazzurro dal pullman scoperto dove ci sono i giocatori dell'Inter, è comparso uno striscione che scatenerà ovvie polemiche. A sventolarlo è stato Dumfries , il soggetto è Theo Hernandez , l'esterno rossonero contro cui spesso di è scontrato in campo.

Delirio in casa Inter dopo la vittoria del 20° scudetto . I nerazzurri, saliti sui bus scoperti, stanno attraversando la città. Attese 100mila persone sulle strade di Milano. Lautaro e compagni continuano a festeggiare lanciando cori e cantando insieme ai tifosi, in particolar modo un episodio di

"theo al guinzaglio". Dumfries e lo striscione (durante la parata) che fa discutere - Il difensore olandese ha mostrato uno striscione-sfottò nei confronti di theo Hernandez: lui che tiene al guinzaglio un cane, con il volto del terzino francese milanista

Serie A, Fiorentina-Sassuolo 5-1: i viola inguaiano Ballardini - Viola in completo controllo: segnano Sottil, due volte Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Barak. Neroverdi con l'acqua alla gola

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto. I pullman in Via Manzoni, siamo ormai alle battute finali - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'Inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno

