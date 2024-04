milan su fonseca: 'Non so cosa mi riservi il futuro. E sull'incontro con Ibrahimovic...' - Durante la conferenza stampa odierna, Paulo fonseca, tecnico portoghese del Lille accostato al milan per il post Pioli, non ha smentito nè confermato le voci di.

Continua a leggere>>

“Lo sono”, brutto colpo per il milan: le sue parole spiazzano tutti - Prosegue la caccia al nuovo allenatore del milan per la prossima stagione: c'è un candidato che lascia senza parole i rossoneri ...

Continua a leggere>>

milan, Lopetegui in pole per la panchina nonostante la rivolta dei tifosi: fonseca e Van Bommel le alternative - Novità su Lopetegui. L'allenatore, cercato dal milan, ha perso una delle possibili pretendenti per la prossima stagione. Il milan è riuscito a strappare un punto con le unghie e con i denti allo… Legg ...

Continua a leggere>>