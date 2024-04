Milan - brutta avventura per Romero | l’Almeria è retrocesso

Da `nuovo Messi` a promessa per Lazio e Milan , ora l`Almeria per rilanciarsi. Luka Romero si racconta in una lunga intervista a Relevo, nella... Continua a leggere>>

Dopo aver lasciato il Milan in prestito a gennaio, Luka Romero ha trovato più spazio con l’Almeria in Liga. Le sue parole Luka Romero era arrivato al Milan in estate a parametro zero, dopo la sua esperienza alla Lazio. L’argentino ha fatto vedere di avere dei colpi, visto che è stato il primo 2004 ... Continua a leggere>>

romero milan, il prestito all’Almeria finisce male: UFFICIALE la retrocessione del club in B. Ecco cos’è successo - romero milan, il prestito all’Almeria finisce male: UFFICIALE la retrocessione del club in B. Ecco cos’è successo Luka romero nella finestra invernale di calciomercato ha salutato temporaneamente il M ...

Continua a leggere>>

Liga, grande delusione per romero e Maximiano: l'Almeria è retrocesso - Si tratta di una delusione enorme per gli ex Lazio Maximiano e Luka romero. Il portiere in estate si era trasferito ... Lo stesso vale per l'argentino, a titolo temporaneo dal milan, che non è ...

Continua a leggere>>

Luka romero se fue a la B en España y los hinchas de Boca no dudaron en pedirlo para junio - Estuvo muy cerca del Xeneize en el último mercado y su préstamo termina a mitad de año. ¿Es posible El Almería de España descendió a la segunda división de La Liga y los hinchas de Boca pidieron por ...

Continua a leggere>>